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ДБР пояснило причину повторного затримання ексзаступника голови Вищого госпсуду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ДБР пояснило причину повторного затримання ексзаступника голови Вищого госпсуду
Ємельянов є фігурантом корупційної справи
фото з відкритих джерел

За словами правоохоронців, експосадовцю було незаконно змінено запобіжний захід

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. За даними правоохоронців, він хотів покинути Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, експосадовець домовився із суддею Вищого антикорупційного суду, який повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.

«Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України», – йдеться в заяві.

Працівники ДБР, отримавши оперативну інформацію про ці дії, затримали колишнього заступника голови суду одразу після зміни запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. Його звинувачують в посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Як відомо, на початку грудня 2024 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави.

За версією слідства, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

До слова, 28 січня у Вищому антикорупційному суді розглядалося клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. У вилученому мобільному телефоні Ємельянова було знайдено його листування з ексголовою Вищого госпсуду України Віктором Татьковим. Однак суд все ж зменшив ексзаступника голови Вищого господарського суду заставу до 50 млн грн.

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Теги: Артур Ємельянов ДБР корупція в Україні

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