Китай скасовує всі мита на товари з країн Африки

Китай готовий відкрити ринок для якісної продукції з Африки

Китай погодився ввести нульове мито на 100% товарів, що імпортуються з 53 африканських країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном. Про це йдеться у спільній Китайсько-африканській декларації про солідарність, підписану міністрами закордонних справ під час форуму у місті Чанша (КНР), повідомляє «Главком» із посиланням на Asharq Al-awsat.

«Китай готовий шляхом переговорів і укладання угоди про китайсько-африканське економічне партнерство для спільного розвитку розширити нульовий тарифний режим для 100% товарів з 53 країн Африки, які мають дипломатичні відносини з Китаєм, крім Есватині (підтримує дипвідносини з Тайванем, – «Главком»), щоб відкрити доступ якісної африканської продукції на китайський ринок» – йдеться у матеріалі.

Для найменш розвинених країн африканського континенту, які вже користуються нульовими тарифами минулої осені, Пекін пообіцяв додаткове спрощення доступу на ринок, зокрема через полегшення інспекцій, карантинних вимог та митних процедур.

Зустріч на рівні голів зовнішньополітичних відомств відбулася 11 червня у місті Чанша (провінція Хунань).

За даними китайської митниці, обсяг торгівлі з Африкою у 2024 році становив $288 млрд, що більш ніж на 6% більше у порівнянні з минулим роком. Проте частка Африки у загальному товарообігу Китаю становить лише 4,7%.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США уклали торговельну угоду з Китаєм після 48 годин переговорів між двома країнами. Президент США оголосив про угоду в середу в соціальних мережах, заявивши, що тепер вона підлягає схваленню його китайським колегою Сі Цзіньпіном.

До слова, китайський експорт до США впав найбільше з 2020 року, попри намагання укласти торгівельне перемир'я.