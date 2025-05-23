Помічниця Крупи отримала вирок за оформлення фіктивної інвалідності

Кабарчук обіцяла «посприяти» у наданні другої групи інвалідності військовозобовʼязаному

На Хмельниччині суд оголосив вирок помічниці Тетяни Крупи 53-річній Раїсі Кабарчук, яка причетна до схем з отриманням груп інвалідності за гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Всім».

Кабарчук має другу групу інвалідності. Жінка родом з села Жуків Улашанівської громади, не працює, одружена, утримує трьох дітей. Раніше судима не була.

У липні 2024 року військовозобовʼязаний дізнався, що помічниця Крупи може проконсультувати щодо отримання групи інвалідності. Він хворів на хронічний калькульозний холецистит.

Зустріч відбулася 3 серпня 2024 року у Славуті в перукарні поблизу автовокзалу. Там Кабарчук запропонувала чоловіку «посприяти» у наданні другої групи інвалідності, яка дала б можливість уникнути мобілізації й виїхати за кордон. Це мало відбуватися через обласну МСЕК, якою на той час керувала Крупа.

За свої «послуги» помічниця попросила $12 тис. та 35 тис. грн (528 920 грн). 31 серпня 2024 року вони зустрілися знову. Помічниця отримала від чоловіка 35 тис. грн, а вже 24 вересня жінка повідомила «клієнту», що його документи готові і їм слід зустрітися для передачі решти грошей. Тоді її й затримали. Пізніше за Раїсу Кабарчук внесли заставу в розмірі 90 840 грн.

31 березня цього року Раїса Кабарчук уклала з прокурором угоду визнання винуватості. П’ять років ув’язнення будуть замінені на умовний термін (суд визначив його тривалість у два роки), штраф на суму 540 090 грн, благодійний внесок на потреби ЗСУ 100 тис. грн. Крім того, їй заборонено обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на два роки.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

До слова, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, орендувала житло поблизу НАБУ і готова вийти із СІЗО.