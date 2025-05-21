Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру
Кличко зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі
фото: Віталій Кличко/Facebook

Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка. зафіксована на вулиці Бастіонній

У Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на п/ять років щодо об'єктів у Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва

Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка. зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

Кличко зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору.

Мер Києва пояснив, що через ці відкриті аукціони підприємці можуть легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати та платіжні термінали самообслуговування.

Наступний етап аукціонів готується в Оболонському районі, а протягом року реформа оренди комунальних локацій через Prozorro.Продажі має охопити всі райони Києва. 

Нагадаємо, у столичному районі Оболонь, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. 

До слова, з початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд.

Теги: Віталій Кличко Київ реформа торгівля ProZorro МАФи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нічна атака на Київ була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
Умєров про нічну атаку: Росія не шукає миру, вона продовжує вбивати українців
24 квiтня, 09:46
У столичних парках цвіте глід
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
28 квiтня, 13:38
Комунальні служби вже вивезли 2,5 тис. куб. м відходів руйнувань
Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
28 квiтня, 14:49
Хонда повідомила, що звернулася до адвокатів та готує судові позови про захист честі, гідності та ділової репутації 
Заступниця Кличка заявила про брудну інформаційну атаку проти неї
29 квiтня, 17:04
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено
8 травня, 12:16
Демонтаж МАФів біля метро «Мінська»
У Києві з початку року демонтовано понад дві тисячі незаконних тимчасових споруд
8 травня, 17:47
Щомісячна допомога надаватиметься терміном до 12 місяців до відновлення житла
Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія
15 травня, 20:53
Будинок хіміко-технічної лабораторії занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення
Прокуратура вимагає захисту для історичної будівлі на Солом'янці через суд
12 травня, 16:59
Жінки разом розпивали алкоголь біля закинутих кіосків, між ними виник конфлікт
Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві
Сьогодні, 00:45

Новини

Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано. Є загиблі
Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано. Є загиблі
На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, є загиблі (відео)
На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, є загиблі (відео)
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру
Графіки відключень світла у Києві на екрані смартфону. Як встановити новий віджет
Графіки відключень світла у Києві на екрані смартфону. Як встановити новий віджет
Загибель 10-річної дівчинки в ДТП на Київщині: водію повідомлено про підозру
Загибель 10-річної дівчинки в ДТП на Київщині: водію повідомлено про підозру
Очільник КМВА «настукав» до СБУ на Кличка та його команду
Очільник КМВА «настукав» до СБУ на Кличка та його команду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
29K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
19K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО
13K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
11K
ЄС погодив скасування штампів на кордонах Шенгену: що буде натомість

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua