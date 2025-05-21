Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру

Кличко зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі

Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка. зафіксована на вулиці Бастіонній

У Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на п/ять років щодо об'єктів у Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва.

Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка. зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

Кличко зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору.

Мер Києва пояснив, що через ці відкриті аукціони підприємці можуть легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати та платіжні термінали самообслуговування.

Наступний етап аукціонів готується в Оболонському районі, а протягом року реформа оренди комунальних локацій через Prozorro.Продажі має охопити всі райони Києва.

Нагадаємо, у столичному районі Оболонь, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

До слова, з початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд.