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Екскерівник філії ДП «Ліси України» за два роки збагатився на понад 40 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Екскерівник філії ДП «Ліси України» за два роки збагатився на понад 40 млн грн
Протягом 2022–2023 роках підозрюваний набув активів, які значно перевищують його законні доходи
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Під час обшуків правоохоронці вилучили $650 тис., 481 тис. євро та 500 тис. грн готівкою

Колишній керівник однієї з філій державного підприємства «Ліси України» отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022–2023 роках підозрюваний набув активів, які перевищують його законні доходи на понад 44 млн грн. Крім того, у декларації за 2023 рік посадовець вказав завідомо неправдиві відомості на суму 46,4 млн грн.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили $650 тис., 481 тис. євро та 500 тис. грн готівкою. Підозрюваний перебуває під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему у будівельній сфері. За даними слідства, до неї причетні колишні посадовці Міністерства розвитку громад та територій.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держцентру радіочастот, який через службову недбалість завдав державі мільйонних збитків.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил.

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Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора

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