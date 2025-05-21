Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)

Російський олігарх, який досі контролює п’ять українських обленерго, знайшов лобістів в Європі?

Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community) вимагає від НКРЕКП дозволити українським обленерго, які досі підконтрольні російському олігарху Олександру Бабакову, підняти тарифи. Про це свідчать офіційні листи Energy Community за підписом директора організації Артура Лорковські, що є у розпорядженні редакції «Главкома».

Нагадаємо, російський олігарх продовжує бути контролером пакетів акцій п'яти українських обленерго – Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. До цього часу українські правоохоронці так і не зуміли арештувати енергетичні активи Бабакова.

Ще у 2023 році Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy – російських олігархів Олександра Бабакова. 11 березня 2022 року останній був внесений до санкційного списку Великої Британії, 30 вересня 2022 року – до санкційних списків США, у листопаді 2022 року – до антиросійських санкцій РНБО. З кінця 2023 року Україна офіційно оголосила Бабакова у міжнародний розшук.

У листах Energy Community, які потрапили до рук журналістів, міститься неприкрита вимога до НКРЕКП дозволити обленерго Бабакова підвищити тарифи, бо інакше, мовляв, вони працюють без прибутків.

Важлива деталь: Energy Community обізнане з підсанкційним статусом Бабакова та водночас Артур Лорковські не бачить в цьому проблеми. У листі європейський енергетик стверджує, нібито блокування активів Бабакова та заборона на виведення йому капіталів з України не повинні перешкоджати його обленерго заробляти більше коштів.

«Секретаріат не ставить під сумнів обмеження, застосовані до власників загаданих ОСРів, такі як блокування активів та бізнес-транзакцій, запобігання виведенню капіталу з України. Секретаріат допускає, що такі обмеження гарантують, що кінцеві бенефіціари не можуть отримувати вигоду від прибутку ОСРів, таким чином, ефективне застосування санкцій робить застосування дискримінаційних тарифів проти компаній зайвим», – пише Лорковські.

Глава Energy Community Артур Лорковські

Водночас в самому ж Energy Community в цьому листі визнають, що тарифи для цих п'яти ОСРів на 2024 рік встановлені зі застосування стимулюючого регулювання, враховуючи зміни до постанови (№1009), які виключили ліцензіатів, контролером яких є особи, що перебувають під дією санкцій. Тобто стверджувати про незаконні чи дискримінаційні дії збоку регулятора у Energy Community підстав немає.

Тим часом Energy Community завершують свій лист вимогою до НКРЕКП «надати пояснення», бо у справі обленерго російського олігарха європейцям «треба прийняти рішення».

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування одразу за кількома звинуваченнями щодо фінансово-промислової групи VS Energy.

За версією ДБР, йдеться про факти привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».