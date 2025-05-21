Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський олігарх, який досі контролює п’ять українських обленерго, знайшов лобістів в Європі?

Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community) вимагає від НКРЕКП дозволити українським обленерго, які досі підконтрольні російському олігарху Олександру Бабакову, підняти тарифи. Про це свідчать офіційні листи Energy Community за підписом директора організації Артура Лорковські, що є у розпорядженні редакції «Главкома».

Нагадаємо, російський олігарх продовжує бути контролером пакетів акцій п'яти українських обленерго – Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. До цього часу українські правоохоронці так і не зуміли арештувати енергетичні активи Бабакова.

Ще у 2023 році  Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy – російських олігархів Олександра Бабакова.  11 березня 2022 року останній був внесений до санкційного списку Великої Британії,  30 вересня 2022 року – до санкційних списків США, у листопаді 2022 року – до антиросійських санкцій РНБО. З кінця 2023 року Україна офіційно оголосила Бабакова у міжнародний розшук.

У листах Energy Community, які потрапили до рук журналістів, міститься  неприкрита вимога до НКРЕКП дозволити обленерго Бабакова підвищити тарифи, бо інакше, мовляв, вони працюють без прибутків.

Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ) фото 1
Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ) фото 2

Важлива деталь: Energy Community обізнане з підсанкційним статусом Бабакова та водночас Артур Лорковські не бачить в цьому проблеми. У листі європейський енергетик стверджує, нібито блокування активів Бабакова та заборона на виведення йому капіталів з України не повинні перешкоджати його обленерго заробляти більше коштів.

«Секретаріат не ставить під сумнів обмеження, застосовані до власників загаданих ОСРів, такі як блокування активів та бізнес-транзакцій, запобігання виведенню капіталу з України. Секретаріат допускає, що такі обмеження гарантують, що кінцеві бенефіціари не можуть отримувати вигоду від прибутку ОСРів, таким чином, ефективне застосування санкцій робить застосування дискримінаційних тарифів проти компаній зайвим», – пише Лорковські.

Глава Energy Community Артур Лорковські
Глава Energy Community Артур Лорковські

Водночас в самому ж Energy Community в цьому листі визнають, що тарифи для цих п'яти ОСРів на 2024 рік встановлені зі застосування стимулюючого регулювання, враховуючи зміни до постанови (№1009), які виключили ліцензіатів, контролером яких є особи, що перебувають під дією санкцій. Тобто стверджувати про незаконні чи  дискримінаційні дії збоку  регулятора у Energy Community підстав немає.

Тим часом  Energy Community завершують свій лист вимогою до НКРЕКП «надати пояснення», бо у справі обленерго російського олігарха європейцям «треба прийняти рішення».

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування одразу за кількома звинуваченнями щодо фінансово-промислової групи VS Energy.

За версією ДБР, йдеться про факти привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

Теги: НКРЕКП тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна працює над оновленням національної Експортної стратегії
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
Вчора, 11:11
GLC німецького виробництва, ціна якого стартує менше ніж з $50 тис, є найпопулярнішим імпортним автомобілем Mercedes у США
Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа
13 травня, 14:44
Представником від США є міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник США Джеймісон Грір
США та Китай досягли попередньої угоди щодо зниження мит
12 травня, 11:09
Франшиза про Джеймса Бонда, права на яку придбала Amazon, має давні та міцні зв'язки зі студією Pinewood Studios у Бакінгемширі, де було знято 23 з 25 офіційних фільмів
Джеймс Бонд під прицілом Трампа: митна війна загрожує британській кіноіндустрії
6 травня, 14:43
Китай використовує схеми, щоб обійти тарифи Трампа
Китай уникає мит Трампа, перекладаючи витрати на американців – FT
6 травня, 10:57
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
2 травня, 17:51
Пекін намагається пом'якшити наслідки торговельної війни з Вашингтоном
Китай формує список американських товарів, які буде звільнено від мит – Reuters
30 квiтня, 20:25
За словами Бессента, від країн надійшли «дуже хороші» пропозиції, аби послабити американські мита
США назвали країну, з якою буде підписано торговельну угоду для зниження мит
28 квiтня, 19:21
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
28 квiтня, 13:31

Економіка

Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)
Глава Енергоспівтовариства вимагає від України підняти тарифи в інтересах обленерго… підсанкційного росіянина Бабакова (документ)
Українці сплачуватимуть податки з переказів на картку? Нардепка здивувала заявою
Українці сплачуватимуть податки з переказів на картку? Нардепка здивувала заявою
Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки
Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки
«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу»
«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу»
Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
37K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
19K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
11K
Які країни росіяни вважають своїми ворогами: останнє опитування вразило результатами
8869
Один з екскерівників ЗАЕС пояснив, чому Трамп хоче контролювати станцію

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua