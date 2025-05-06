Китай уникає мит Трампа, перекладаючи витрати на американців – FT

Китайські компанії все частіше пропонують американському бізнесу взяти на себе мита

Китайські компанії намагаються уникнути американських мит шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Так, китайські постачальники хімікатів і пакування звертаються до малих американських компаній із пропозицією постачати товари за схемою Delivery Duties Paid (доставка з оплатою мит). Це дозволяє експортеру покривати митні витрати замість імпортера.

За словами самих постачальників, вони занижують заявлену вартість вантажів або змінюють опис товару, аби зменшити митні збори.

«Все частіше китайські заводи пропонують американським компаніям взяти на себе мита й продавати товари за цінами, нижчими за суму мит, яку мали б сплатити», – сказав CEO логістичної платформи Flexport Райан Петерсен.

Зазначається, що влада може притягнути до відповідальності американських учасників махінацій, але з китайськими партнерами зробити майже нічого не може.

Власник логістичної компанії ShipHero і бренду спортивного спорядження 93 Brand Аарон Рубін розповів, що китайські постачальники прямо пропонували йому доставку з повною оплатою мит. «Вони казали: «Ми все покриємо. Ви нічого не платите», – розповідає він.

Рубін повідомив про такі пропозиції митній службі США, але турбується, що конкуренти погоджуються на такі умови, отримуючи несправедливу перевагу. «Мій бізнес не витримує конкуренції: я не можу платити 175% мита, коли інші не платять нічого», – каже він.

Один виробник продуктів харчування з Каліфорнії розповів, що після введення нових тарифів один китайський постачальник запропонував «підправити рахунок-фактуру, щоб уникнути мита». Деякі китайські компанії також пропонували зареєструватися як «іноземний імпортер-рекордсмен» та юридично відповідати за сплату мит. Але американське законодавство дозволяє навіть іноземним компаніям без присутності в США внести невелику заставу й діяти як імпортери – що ускладнює стягнення штрафів.

Нагадаємо, компанії з Китаю відправляють свої товари до США через треті країни, щоб обійти введені американським президентом Дональдом Трампом високі ввізні мита.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нову систему мит на імпорт для 185 країн. Базова ставка склала 10% на всі імпортовані товари, а для окремих країн вона виявилася значно вищою – 34% для Китаю, 46% для В'єтнаму та 20% для Євросоюзу. У відповідь Китай також ввів 34% мита на американські товари. Лідери країн по всьому світу засудили рішення Трампа, пригрозивши заходами у відповідь. Пекін у відповідь почав підвищувати антиамериканське мито. У результаті США підвищили тарифи проти Китаю до 145%, а Китай довів мита проти Штатів до 125%.

До слова, популярний китайський маркетплейс Temu оголосив про припинення прямих поставок товарів з Китаю до Сполучених Штатів через запроваджені мита президента США Дональда Трампа.