США та Китай досягли попередньої угоди щодо зниження мит

Представником від США є міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник США Джеймісон Грір

США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%

США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Як передає «Главком», про це йдеться в заяві, опублікованій Білим домом.

Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%, повідомляє FT.

Ці домовленості називають «першою ознакою» послаблення економічної напруженості між двома економічними наддержавами. Після цього сторони створять «механізм для продовження обговорення економічних та торговельних відносин».

Представником від Китаю буде віцепрем'єр Державної ради Хе Ліфенг, а з американського боку – міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник США Джеймісон Грір.

Ці обговорення можуть проводити по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні.

Нагадаємо, Китай та США домовилися створити механізм економічних та торгових консультацій у ході переговорів, які пройшли на високому рівні у Женеві 10 та 11 травня.

Як заявив віцепрем'єр Державної ради КНР Хе Ліфенг, сторони обговорили реалізацію ключових домовленостей, досягнутих на китайсько-американському саміті у січні.

Також китайський чиновник зазначив, що його країна не прагне торгової війни, але готова до заходів у відповідь, якщо США продовжуватимуть утискати його інтереси. Він наголосив, що стабільні та здорові торговельно-економічні відносини між країнами важливі не лише для Китаю та США, а й для глобальної економіки.

США також заявили про «суттєвий прогрес» за підсумками дводенних переговорів із Китаєм. Бессент зазначив, що деталі угоди будуть надані 12 травня.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори, зазначив, що зустріч пройшла в конструктивній атмосфері. За його словами, США прагнуть більшого відкриття китайського ринку для американських компаній, що має принести вигоду як Китаю, так і США.