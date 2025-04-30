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Китай формує список американських товарів, які буде звільнено від мит – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай формує список американських товарів, які буде звільнено від мит – Reuters
Пекін намагається пом'якшити наслідки торговельної війни з Вашингтоном
фото: AP

Офіційно перелік товарів не оприлюднювався

Пекін створив список товарів американського виробництва, які буде звільнено від 125% тарифів. Що саме ввійшло до переліку – невідомо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Китайська влада звертається до фірм, щоб визначити критично важливі товари, на які потрібно скасувати мита. Однак про існування так званого «білого списку» раніше не повідомлялося. Таким чином Пекін намагається пом'якшити наслідки торговельної війни з Вашингтоном. Китай вже звільняв від мит окремі товари, зокрема деякі фармацевтичні препарати, мікрочипи та авіаційні двигуни. 

Зазначається, що подібні заходи дозволяють Пекіну публічно робити жорсткі заяви, водночас фактично роблячи поступки. До цього Китай неодноразово заявляв про готовність "боротися до кінця", поки США не скасують свої 145% мита. 

За словами одного з співрозмовників, який працює у фармацевтичній компанії, що продає ліки американського виробництва в Китаї, влада приватно зв’язується з компаніями та повідомляє їх про існування списку класифікацій продуктів, які будуть звільнені від тарифів. Цей співрозмовник сказав, що у понеділок щодо списку із компанією зв'язалася влада провінції Пудун.

Інше джерело повідомило, що деяким компаніям порадили самостійно звернутися до органів влади, щоб дізнатися, чи можуть їхні товари претендувати на звільнення від мита.

Нагадаємо, Китай планує зняти санкції з п'яти чинних і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні. За словами високопоставленого посадовця парламенту, це відкриє шлях до торгових переговорів між двома супердержавами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Китай заслужив торгове мито у розмірі 145%, а напередодні Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США.

До слова, економіка США скоротилася в першому кварталі, обтяжена потоком товарів, імпортованих підприємствами, які прагнули уникнути вищих витрат. Така ситуація в США склалась на фоні хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа.

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Теги: США Китай тарифи

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