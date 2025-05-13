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Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа
GLC німецького виробництва, ціна якого стартує менше ніж з $50 тис, є найпопулярнішим імпортним автомобілем Mercedes у США
фото з відкритих джерел

Німецькі автовиробники є одними з найбільш постраждалих від підвищених мит на імпорт авто, запроваджених адміністрацією Трампа

Компанія Mercedes-Benz Group AG перенесе виробництво свого кросовера GLC до США. Все через американські мита, які підвищують витрати та загрожують знизити конкурентоспроможність імпортних автомобілів. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Випуск GLC американського виробництва на заводі Mercedes в штаті Алабама має розпочатися наприкінці 2027 року.

«Якщо подивитися на те, яких обсягів ми прагнемо досягти з цією моделлю, логічно перенести її виробництво до США», — сказав керівник Mercedes North America Джейсон Хофф під час брифінгу для преси.

Німецькі автовиробники є одними з найбільш постраждалих від підвищених мит на імпорт авто, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа. Високий попит на більш прибуткові позашляховики та повільні темпи переходу американських споживачів на електромобілі роблять ринок США привабливим для таких брендів, як Mercedes, BMW та Porsche.

GLC німецького виробництва, ціна якого стартує менше ніж з $50 тис, є найпопулярнішим імпортним автомобілем Mercedes у США. Торік компанія продала 64 163 одиниці цієї моделі в країні – на 58% більше, ніж роком раніше

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

До слова, тарифи на імпорт автомобілів, які анонсував президент США Дональд Трамп, завдадуть збитків автовиробникам у всьому світі та піднімуть ціни для внутрішніх споживачів. Однак деякі із ситуації все ж вийдуть переможцями, як от мільярдер Ілон Маск.

Також нові мита, які ввів Дональд Трамп, завдадуть потужного удару по автопромисловості Німеччини та Європи. Однак виробники сподіваються пом'якшити ці втрати та ще якийсь час заробляти на ринку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

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Теги: тарифи Дональд Трамп Mercedes автомобіль

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