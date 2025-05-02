«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК

Україна має зебезпечити конкуренцію на ринку залізничних перевезень – аграрії

«Укрзалізниця» формує тарифи непрозоро і не показує свої витрати, користуючись монопольним статусом. Такий авторитарний підхід має бути змінено законодавчо, і насамперед держава має створити умови для конкуренції на залізниці. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко, коментуючи чергову ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

«Ніхто не може проаналізувати баланс «Укрзалізниці» та подивитися її витрати. У багатьох випадках керівництво каже: у нас зросли витрати. Але які це витрати і як вони зросли – невідомо, адже доступу до даних ніхто не дає. Багато у нас і інших питань до використання бюджету. Але це все – закрита база, її ніхто не бачить. Такий авторитарний підхід має бути змінений», – переконаний Козаченко.

Він зауважив, що в Європі наразі працюють 319 приватних компаній, які перевозять вантажі та пасажирські перевезення. Це створює конкуренцію, а вона, у свою чергу, впливає на вартість перевезень. В Україні ж наразі існує тільки право для приватних компаній мати власні товарні вагони, але приватні локомотиви – заборонені.

«Приватні вагони завантажувалися – і не переміщувалися. А коли ми почали контактувати з «Укрзалізницею», вони нам сказали – а чого ви очікували? Ми будемо свої вагони перевозити, а ваші нехай чекають. І було таке, що більш ніж по тисячі вагонів, навантажених аграрною продукцією, чекали більше місяця, і їх ніхто не хотів перевозити», – каже Козаченко.

Саме тому держава має на законодавчому рівні дозволити приватну тягу на залізниці, переконаний Козаченко – це дасть змогу ринку розвиватися у конкурентному середовищі.

«Укрзалізниця», я підкреслюю, так само як у Євросоюзі, повинна забезпечувати безпеку для перевезень, та мати монополію на магістральні лінії. Все решта повинно бути в відкритому доступі – конкуренція та використання найкращих європейських прикладів. А аргументи «УЗ» щодо тарифів, непритаманні демократії і вільному ринку, мають піти у минуле», – резюмував експерт.

Як відомо, державна монополія вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці «УЗ» пропонують це назвати не підвищенням, а «індексацією», і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.

Натомість у Всеукраїнському конгресі фермерів заявили, що через таке підвищення тарифів малі та середні фермерські господарства будуть відмовлятися від землі, тому що вирощування культур стане нерентабельним. Через це Україну чекає три наслідки: здорожчання харчів, зменшення кількості робочих місць та поступове вимирання сіл, які досі тримаються на маленьких фермерських господарствах.