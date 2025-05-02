Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

Україна має зебезпечити конкуренцію на ринку залізничних перевезень – аграрії

«Укрзалізниця» формує тарифи непрозоро і не показує свої витрати, користуючись монопольним статусом. Такий авторитарний підхід має бути змінено законодавчо, і насамперед держава має створити умови для конкуренції на залізниці. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко, коментуючи чергову ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. 

«Ніхто не може проаналізувати баланс «Укрзалізниці» та подивитися її витрати. У багатьох випадках керівництво каже: у нас зросли витрати. Але які це витрати і як вони зросли – невідомо, адже доступу до даних ніхто не дає. Багато у нас і інших питань до використання бюджету. Але це все – закрита база, її ніхто не бачить. Такий авторитарний підхід має бути змінений», – переконаний Козаченко.

Він зауважив, що в Європі наразі працюють 319 приватних компаній, які перевозять вантажі та пасажирські перевезення. Це створює конкуренцію, а вона, у свою чергу, впливає на вартість перевезень. В Україні ж наразі існує тільки право для приватних компаній мати власні товарні вагони, але приватні локомотиви – заборонені.

«Приватні вагони завантажувалися – і не переміщувалися. А коли ми почали контактувати з «Укрзалізницею», вони нам сказали – а чого ви очікували? Ми будемо свої вагони перевозити, а ваші нехай чекають. І було таке, що більш ніж по тисячі вагонів, навантажених аграрною продукцією, чекали більше місяця, і їх ніхто не хотів перевозити», – каже Козаченко.

Саме тому держава має на законодавчому рівні дозволити приватну тягу на залізниці, переконаний Козаченко – це дасть змогу ринку розвиватися у конкурентному середовищі. 

«Укрзалізниця», я підкреслюю, так само як у Євросоюзі, повинна забезпечувати безпеку для перевезень, та мати монополію на магістральні лінії. Все решта повинно бути в відкритому доступі – конкуренція та використання найкращих європейських прикладів. А аргументи «УЗ» щодо тарифів, непритаманні демократії і вільному ринку, мають піти у минуле», – резюмував експерт.

Як відомо, державна монополія  вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці «УЗ» пропонують це назвати не підвищенням, а «індексацією», і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.

Натомість у Всеукраїнському конгресі фермерів заявили, що через таке підвищення тарифів малі та середні фермерські господарства будуть відмовлятися від землі, тому що вирощування культур стане нерентабельним. Через це Україну чекає три наслідки: здорожчання харчів, зменшення кількості робочих місць та поступове вимирання сіл, які досі тримаються на маленьких фермерських господарствах.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Бессента, від країн надійшли «дуже хороші» пропозиції, аби послабити американські мита
США назвали країну, з якою буде підписано торговельну угоду для зниження мит
28 квiтня, 19:21
Посадовиця вважає, що світовий порядок «змінюється глибше, ніж будь-коли після закінчення холодної війни»
Країни по всьому світу «шикуються в чергу», щоб працювати з Європою – фон дер Ляєн
22 квiтня, 15:12
Контроль над рідкісноземельними елементами викликав побоювання дефіциту автомобілів
Китай готовий влаштувати кризу світовому автопрому
22 квiтня, 08:00
Трамп: «Обіцянки зроблені, обіцянки виконані!»
Трамп заявив про надходження «рекордних сум» від американських мит
16 квiтня, 15:40
Поїзд зупинятиметься у Вишневому, Козятині, Калинівці та Гнівані
«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
14 квiтня, 07:07
Трамп визнає поразку у першому етапі тарифної війни
Тарифна війна Трампа вже почала працювати проти нього
12 квiтня, 17:58
Японія змінила ситуацію на ринку облігацій США
Як Японія вплинула на митну війну Трампа
11 квiтня, 19:29
Торгівля між США та Китаєм може опинитись у поганій ситуації
Товарообіг між Китаєм та США може скоротитися на 80%
10 квiтня, 18:00
Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку через нові мита
Трамп прокоментував обвал ринків через нові мита
7 квiтня, 06:16

Економіка

WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
73K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
26K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
16K
Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
15K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua