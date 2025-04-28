«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи

В «Укрзалізниці» знову заговорили про здорожчення вантажних перевезень всупереч критики

Державна залізнична монополія «Укрзалізниця» вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи монополії Валерій Ткачов.

Після жорсткої критики з боку бізнесу та експертів щодо неефективності компанії, яку намагаються покривати за рахунок регулялрного здорожчення послуг, посадовці «Укрзалізниці» утримувались від коментування цієї теми. Ткачов запропонував вважати нову пропозицію по підвищенню «не збільшенням тарифу, а індексацією».

«Все здорожчало, а тарифи залишилися на рівні 2022 року», – заявив він. В той же час в 2022 тарифи зросли майже вдвічі.

За словами Ткачова вони хочуть домогтись підвищення на 20-40%.

Водночас, у Мінрозвитку заявили, що субсидування компанії, зокрема пасажирських перевезень, за рахунок вантажних перевезень суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна вже найближчим часом.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» закінчила рік зі збитком в 4,2 млрд грн, хоча заробила за рік більше 100 млрд.