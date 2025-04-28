США назвали країну, з якою буде підписано торговельну угоду для зниження мит

Торгова угода може бути укладена цього чи наступного тижня

Одну з перших торгових угод Сполучені Штати можуть підписати з Індією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента в інтервʼю CNBC.

«Я припускаю, що Індія стане однією з перших торгових угод, які ми підпишемо», – каже він.

За словами міністра, від багатьох провідних партнерів США надійшли «дуже хороші» пропозиції щодо запобігання введенню американських мит. Чиновник розповів про «дуже змістовні» переговори з Японією та іншими азійськими партнерами.

Бессент заявив, що минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Індію та говорив про суттєвий прогрес. Торгова угода може бути укладена цього чи наступного тижня.

Також міністр відзначив кроки Китаю зі звільнення деяких товарів США від мит. За словами Бессента, це показало, що Пекін має намір знизити торгове напруження зі США. А Вашингтон своєю чергою утримався від введення ембарго на ці товари.

Бессента запитали, чи планує він зателефонувати своєму колезі до Китаю, щоб розпочати переговори.

«Побачимо, що буде з Китаєм. Це важливо. Я думаю, що це невигідно для китайської сторони. Отже, можливо, вони зателефонують мені одного разу», – сказав Бессент.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Згодом Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.