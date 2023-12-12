Глава «Укрметалургпрому» пояснив, які наслідки матиме підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії

«Укренерго» необхідно проводити роботу з реструктуризації боргів, щоб не ставити бізнес на межу виживання – Каленков

Через постійне зростання тарифів монополістів українські виробники програють конкуренцію імпортній продукції, адже собівартість вітчизняної продукції весь час зростає. У такій ситуації підприємства просто закриватимуться. Щоб уникнути цього, «Укренерго» варто працювати над реструктуризацією своїх боргів, а не перекладати ці борги на бізнес. Про це розповів президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

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Він наголосив: підприємства, які не матимуть можливість стримувати собівартість, програють конкуренцію та будуть закриватися. Особливо це стосується бізнесу у енергоємних областях – електрометалургії, металургії чи хімії.

«Якщо кінцевий споживач не зможе платити, ми програємо конкуренцію імпортній продукції, і підприємства просто закриються. Зараз багато середніх підприємств, які рахують кожну копійку, їх зайве підвищення тарифів на електроенергію виштовхне за межі рентабельності, і будуть прийматися рішення про заморозку. І державі це потрібно розуміти», – підкреслив Каленков.

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За його словами, «Укренерго» як державний монополіст, який має підтримку у всьому світі, може домовитися про реструктуризацію своїх боргів, а не перекладати цей фінансовий тягар на українські підприємства.

«Зараз якраз і для держави, і для керівництва «Укренерго» набагато більш продуктивно буде почати і завершити переговори з кредиторами, щоб реструктуризувати борги. Адже вірогідність того, що західні банки і фонди підуть на реструктуризацію боргів «Укренерго» набагато вища, ніж що вони підуть на реструктуризацію боргів приватних підприємства», – акцентував Каленков.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.