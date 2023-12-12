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Бізнес попередив про можливі наслідки масштабного збою «Київстару»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бізнес попередив про можливі наслідки масштабного збою «Київстару»
Збій може вплинути на роботу охоронних систем, банкоматів та терміналів
фото з відкритих джерел

Стабільна робота бізнесу буде можливою після відновлення зв’язку

Вранці у вівторок, 12 грудня, у мобільного оператора «Київстар» стався технічний збій. Бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету.

Зокрема, охоронна компанія «Шериф» попередила, що через відсутність мобільного інтернету можливі збої в роботі охоронної сигвідсутність доступу до зв’язку та інтернетуналізації. Системи безпеки запрацюють стабільно після того, як стабілізується зв’язок.

«Правекс-Банк» попередив клієнтів, що через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення.

Нагадаємо, «Київстар» з 31 жовтня 2023 року припинив надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. 

Як повідомлялося, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.

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Теги: мобільні оператори Київстар бізнес

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