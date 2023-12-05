Ситуація в енергосистемі складна: чого очікувати українцям

Ліміти споживання та графіки відключень не запроваджувалися

В енергосистемі України 5 грудня спостерігається складна ситуація. Сьогодні на вулиці було холодніше, ніж учора. А збільшення споживання через похолодання може спричинити дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні температура вже зранку нижче, ніж вчора. Відповідно рівень споживання зростає. Також на рівень споживання впливає поступове відновлення енергопостачання споживачам в західному регіоні, які були знеструмлені негодою. Це може призвести до дефіциту електроенергії в системі», – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали українців економно споживати електроенергію для підтримки балансу в енергосистемі. Водночас, «Укренерго» поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ліміти споживання та графіки відключень не запроваджувалися. При цьому наголошується, що сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через хмарність по всій країні.

Раніше експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту.