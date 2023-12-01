Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії – 3

Найбільше зрадників-родичів серед політиків, правоохоронців та медійників...

За період роботи Реєстру зрадників до нього потрапило понад 1300 осіб. Рух «Чесно» дослідив, що 20 пар фігурантів реєстру мають родинні зв’язки. Їх найбільше серед політиків. За останні понад пів року додалося ще 13 осіб поміж правоохоронців, політиків, юристів, медійників. Серед них: подружжя Петра Симоненка та Оксани Ващенко, брати Мамони, брати Бубки та інші.

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Брати Мамони – показовий приклад переходу на бік Росії майже усією сім'єю. Правоохоронці Дмитро та Володимир Мамони навели російський «Іскандер» на село Гроза у Харківській області. Внаслідок повітряної атаки РФ загинуло понад 50 місцевих жителів, серед них – малолітня дитина. Їм оголосили підозру в державній зраді, пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни.

Примітно, що Мамони встигли втекти до Росії разом зі своїм братом Олександром.

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Також до реєстру зрадників потрапили брати Бубки. У 2023 році їм відкрили кримінальне провадження за ст. 111-2 ККУ в пособництві державі-агресору. Журналісти-розслідувачі Bihus.info встановили, що фірма «Монблан», що належить Сергію Бубці та його брату Василю з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб. Також знайдено три контракти на постачання пального для структур Росії, опубліковані на порталі закупівель РФ на суму понад 800 тисяч рублів.

Попри відкрите кримінальне провадження компанії Бубки уклали угоди ще на 73 тис. рублів на продаж пального так званому казначейству «ДНР». Також «Cпортивный клуб Сергея Бубки» з медичним відділом «міністерства внутрішніх справ» «ДНР» підписали контракт на 2 250 рублів. Василь Бубка брав участь в «урочистостях» до дня прапора ДНР в Донецьку. Він проживає на тимчасово окупованій частині України.

Відзначилось подружжя екскерівника забороненої КПУ Петра Симоненка та журналістки Оксани Ващенко. Правоохоронці встановили, що під час окупації Київщини, спецназ РФ супроводжував родину Симоненка до Білорусі. Політик звертався до військово-політичного керівництва Росії з проханням про евакуацію. Йому оголосили підозру в публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України. Також підозру у виправданні збройної агресії РФ.

Дружина Петра Симоненка Оксана Ващенко є засновницею інформаційної агенції «ГолосUA». Суд постановив припинити діяльність агенції після того, як у 2020 році на порталі вийшло привітання Симоненка з 9 травня на фоні радянського прапора. Однак, сайт видання досі працює.

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Крім того, у 2023 році Ірині Гавриловій, одній із журналісток «ГолосUA», заочно повідомили підозру в державній зраді. За день до повномасштабного вторгнення Оксана Ващенко брала інтерв'ю з проросійським політтехнологом Андрієм Єрмолаєвим. Під час розмови Єрмолаєв зазначив, що в Україні шукають спосіб створити ядерну бомбу, тому Путін визнав так звані «ЛНР» та «ДНР». Нагадаємо, що Рух «Чесно» звернувся до СБУ щодо закриття пропагандистських медіа.

Увійшли до списку також батько та син Голієнки. Під час російської окупації батько, депутат Старосалтівської громади Володимир Голієнко допомагав росіянам вивозити зерно з окупованої території України. Для цього він використовував фермерське господарство «Агростіл». За версією слідства, Голієнко вивіз 2 655 тонн озимої пшениці до складських приміщень ТОВ «Агростіл» для зберігання та подальшої передачі державі агресору. Голієнко молодший – адвокат та експравоохоронець. Він транспортував спецзасоби для ведення бойових дій на боці Росії.

Є й інші випадки, коли діти «здають» своїх батьків, які мають проукраїнську позицію. Депутат Станіславської сільської ради Максим Абрамович передав інформацію про свого батька аби отримати «посаду» від колаборанта Володимира Сальдо. Таким чином його батько потрапив до російської катівні.

Відмітились медійники донька та батько Жарких, які поширювали російську пропаганду. У лютому 2022 року Катерина Жарких у своєму відео зазначила, що повномасштабна війна Росії проти України неможлива без повномасштабної ненависті. Вона виступала проти декомунізації та зазначала, що на карті з'являються імена нацистських колаборантів, «пособники нацистів».

Її батько, медійник Денис Жарких, раніше працював на каналі «112 Україна». Він, за інформацією проєкту «Схеми», став головою виконкому політичного проєкту Медведчука «Другая Украина». У 2017 році в ефірі News Front Жарких заявляв, що українізація – це технологія психологічного тиску та розз’єднання народу. Також Денис Жарких писав, що Україна «відстрілює російськомовних» на Донбасі. Таким чином поширював російські наративи.

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Потрапили до реєстру зрадників народна артистка України Наталія Лелеко. Лелеко є матір'ю Ганни Коробової, херсонської журналістки, яка обіймає посаду головного редактора окупаційного каналу «Таврія». Сама ж артистка неодноразово їздила до окупованого Криму. Вона неодноразово брала участь у конкурсі-фестивалі «Бархатний сезон» в Криму. Його організували за підтримки фонду «Рускій мір». Нагадаємо, що раніше Рух «Чесно» звернувся до Офісу президента щодо позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів.

Також Галина Савлученко, мати херсонського ліквідованого колаборанта Дмитра Савлученка не підпадає під категорії Реєстру, але також є потенційною колаборанткою. За даними ЗМІ, у листопаді 2023 року Галину Савлученко призначили так званою «міністеркою спорту Херсонської області». Важливо аби правоохоронці ретельно перевіряли родичів зрадників та колаборантів, оскільки дуже часто з окупантами співпрацюють сім'ями.

Аналітики руху «Чесно» продовжують перевіряти інформацію та додавати зрадників до реєстру. Можна долучитись до наповнення реєстру для цього необхідно заповнити анонімну форму за посиланням або написати на пошту [email protected] . Відомості про особу, яка надсилає інформацію ніде не будуть оприлюднені.

Олещенко Юлія, аналітикиня Руху «Чесно»