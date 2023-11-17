Перукар та макіяж для канцлера Шольца: видання Bild здивувало витратами

Загалом зовнішність німецьких політиків у 2023 році обійшлась платникам податків у майже 200 тис. євро

У Німеччині підрахували витрати на послуги перукарів та візажистів для урядовців. Про це пише видання Bild.

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Федеральний уряд оголосив, скільки він витратив із січня 2023 року на візажистів та перукарів для політичних представників Німеччини. Так, на послуги особистого візажиста та перукаря для майже лисого канцлера ФРН Олафа Шольца зі скарбниці було витрачено понад 23 тис. євро.

На міністерку у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини Лізу Паус витрачено 20, 9 тис. євро. Це кошти на різні косметичні засоби та процедури.

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У свою чергу імідж глави МЗС Німеччини Анналени Бербок коштував відомству 98,7 тис. євро. Міністерство оборони витратило на зачіску та макіяж для свого голови Бориса Пісторіуса €3869. Найекономнішим виявився німецький міністр економіки Роберт Хабек, що витратив лише 550 євро за весь рік на послуги перукаря.

Загалом на зовнішність німецьких політиків у 2023 році пішло 186 тисяч євро, підрахувало видання Bild.

Нагадаємо, німецьке суспільство шокувала новина, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає близько дев'яти тисяч євро на день на послуги стиліста. Про це пише німецька газета Bild. У публікації наголошується, що у 2022 році Бербок стала найдорожчим міністром в уряді Німеччини. Автори розкрили її витрати та зазначили, що їй виділили 136 тисяч євро.