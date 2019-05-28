«Нафтогаз» підписав з американською компанією меморандум щодо видобутку газу



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Підписання меморандуму про взаєморозуміння Фото: НАК «Нафтогаз України»

Очікується, що бурові роботи компанії Halliburton дозволять збільшити видобуток газу на 2 млрд куб. м протягом 10 років

НАК «Нафтогаз України» та «Укргазвидобування» в понеділок підписали меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Halliburton.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба «Нафтогазу» у Twitter.

Як зазначається, Halliburton і «Укргазвидобування» планують впровадити на українських газових родовищах передові світові технології. Також йдеться про постачання високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення для збільшення обсягів видобутку українського газу.

В рамках співпраці, «Укргазвидобування» і Halliburton починають новий напрямок - надання інтегрованих послуг «під ключ» з буріння бокових стволів на 26 свердловинах. Такі роботи дозволять повернути свердловини і отримати понад 2 млрд куб. м додаткового видобутку протягом 10 років. Загальна вартість договору на послуги буріння бокових стволів складає 2,6 млрд грн.

«Укргазвидобування» співпрацює з Halliburton вже 1,5 року. Так, у листопаді 2017 року компанії уклали договір на придбання програмних продуктів Halliburton-Landmark, а в березні 2018 року - мультисервісний договір на закупівлю послуг з оренди бурового устаткування, долотного і інженерного сервісів і т.п.

До слова, «Нафтогаз» у липні на 8% знизить ціну на газ.