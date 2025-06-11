Україна розробила нові дрони для захисту енергетики – президент

Влада намагається знайти більше коштів, щоб налагодити масове виробництво безпілотників

Українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

За словами українського лідера, особливо важливою ціллю для ворога залишається енергетика. Як тільки немає профіциту енергетики в Україні збільшується кількість ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі.

«Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист – це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають. Щойно росіяни розуміють, де наші системи ППО розташовані, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО», – каже він.

Як наголосив президент, росіяни запускають по Україні понад 300 дронів на добу. «У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо», – пояснив він.

Нагадаємо, через знищення обладнання російськими ударами у Херсонській області запроваджено графіки погодинних відключень світла. Влада закликала мешканців підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.

Раніше Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності. Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, а всі заплановані заходи реалізуються у повному обсязі. Єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год. Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

Як повідомлялося, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. За прогнозом Нацбанку, очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

До слова, Європейська мережа операторів системи передання електроенергії Entso-E підвищила ліміт експорту електроенергії для України та Молдови на 100 МВт – до 650 МВт.