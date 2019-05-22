Інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського



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Призначення Зеленським людей з орбіти Коломойського загрожують відтоком інвестицій з України

Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, а подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України, вважає президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

«На жаль, інвестори - за реакціями на єврооблігації і на українську гривню - відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна», - сказав він на форумі «Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства».

Подальші призначення співтовариство інвесторів також оцінить як сигнал, додав Фіала.

«Чим більше буде серед призначень людей з орбіти Коломойського, тим більше це призводитиме до зростання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці гроші будуть дуже дорогими, може навіть трапитися відтік інвестицій», - сказав він агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах форуму.

«Ми дуже сподіваємося, що глава Адміністрації президента (Андрій Богдан - ред.) спрямує свої зусилля в правильне русло. Але є певний скепсис щодо його трек-рекорду і його близькості до одного з олігархів у країні», - додав Фіала.

За його словами, в інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямі встановлення верховенства права, що вкрай важливо для залучення інвестицій у країну.

«Складно уявити, як людина з орбіти Коломойського, котра займалася зворотним, зараз змінить напрям своєї діяльності на 180 градусів і діятиме не на благо олігархів, а на благо країни», - зазначив Фіала, кажучи про новопризначеного главу Адміністрації президента Андрія Богдана.

Він звернув увагу на те, що раніше озвучені Зеленським імена радників з економічних реформ, а саме екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса і екс-глави Мінфіну Олександра Данилюка, не фігурують серед перших призначень.

«Призначення Абромавичуса і Данилюка ми вважали б позитивним сигналом. Зеленський презентував їх інвесторам і зовнішньому світу як людей, до думки яких він прислухається. Але зараз ми поки що їх не бачимо серед призначень», - сказав Фіала.

«Призначення Геруса представником президента в Кабміні я не назвав би суперпозитивним маркером», - додав він.

За словами Фіали, він поки що не бачить, хто в Адміністрації президента відповідатиме за роботу з бізнесом або за економічну політику.

«Не хотілося б, щоб виправдалися песимістичні прогнози про те, що цих людей (озвучених раніше радників Зеленського з питань економіки - ред) використовують для виборчої кампанії, а потім для них знайдуть другорядні і третьорядні ролі», - наголосив Томаш Фіала.

Водночас він зазначив, що Україні вкрай необхідно залучити хоча б один транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року.

«Без цього ми не отримаємо і макрофінансової допомоги від ЄС, Світового банку. Доведеться запозичувати величезну суму на зовнішніх і внутрішніх ринках. Інвестори вміють це рахувати - і в такому випадку вимагатимуть набагато вищої дохідності. Нам це обійдеться дуже дорого», - сказав він.

За словами Фіали, вартість запозичень може залишитися на торішньому рівні.

«У жовтні минулого року ми запозичили п'ятирічні гроші під 9%, а десятирічні - під 9,75%. Я думаю, в такому випадку (якщо Україна не отримає траншу МВФ у 2019 році - ред.) запозичення будуть на такому самому рівні, можливо, трохи дешевші. Залежно від суми... Якщо сума запозичень буде $2-3 млрд, їхня вартість може і перевищити торішній рівень», - спрогнозував Фіала.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Як писав «Главком», в 2007 році Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона» під непрохідним номером наприкінці першої сотні. Наприкінці того ж року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Богдана своїм заступником, відповідальним за боротьбу з корупцією. Після зміни президента в березні 2010-го Богдан пішов з Мін’юсту, але лишився в структурі уряду – був призначений заступником міністра Кабінету міністрів та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. В 2013 році тодішній прем’єр Микола Азаров перепризначив його уповноваженим. Враховуючи, що саме за президентства Януковича корупція досягла найбільших висот, справлявся зі своєю роботою Богдан не надто ефективно. Втім сам він розповідає, що в ті часи зміг ліквідувати схему виводу в офшори коштів, сплачених за користування державними реєстрами, за якою нібито стояв нинішній нардеп Юрій Дерев’янко. Саме період у Кабміні Азарова Богдану закидають, коли кажуть, що він потрапляє під закон про люстрацію.