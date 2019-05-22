Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство України



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Михайло Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну

Адвокат подав на ім’я Зеленського звернення Саакашвілі щодо повернення українського громадянства

Адвокат колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що подав до Адміністрації президента Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

Про це Чорнолуцький повідомив у Facebook.

«Продовжуємо нову стадію й активний захист щодо повернення Михайла Саакашвілі в Україну. Настала Нова епоха – новий президент! Тому cьогодні був в Адміністрації президента України та, як його адвокат, подав на ім’я президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості та повернення українського громадянства. Далі буде ....слідкуйте за подіями та нашими правовими кроками», – написав адвокат.

В Адміністрації президента ситуацію поки що не коментували.

Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.