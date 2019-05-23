План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці



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Зеленського запрошують на багато заходів у різних країнах

План перших візитів Президента України Володимира Зеленського вже розроблений.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко, повідомляє 112 Україна.

«У нас є план, який ми розробили на найближчі місяці, куди здійснить перші візити новообраний Президент. Куди буде найперший – ми повідомимо найближчим часом. Ми запрошені на дуже багато заходів, включаючи 4, 5 червня, і є інші місця. Нас запрошують на багато заходів. Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо у перші візити», – заявив Пристайко.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив дипломата Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента. Пристайко з липня 2017 року – глава Місії України при НАТО.