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    Вакарчук назвав «безвідповідальним» референдум щодо мирної угоди з РФ

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    Вакарчук назвав «безвідповідальним» референдум щодо мирної угоди з РФ

    Вакарчук наголосив, що такий референдум — не нова політика, а стара

    Музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає «небезпечним і безвідповідальним» можливий референдум щодо мирної угоди з Росією, про який заявив глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

    Про це Вакарчук написав у Facebook.

    «Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну — небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися «референдуми» на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?», — написав він.

    Вакарчук наголосив, що такий референдум — не нова політика, а стара.

    Нагадаємо, Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на всеукраїнський референдум.

    У своїй інавгураційній промові Зеленський заявив, що перше завдання його команди — припинити вогонь на Донбасі.

    Богдан референдум політика
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