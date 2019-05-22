Зеленський закликав українців помститися ВР за сьогоднішній провал



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«То що? Зробимо їх разом? 21 липня!» - звернувся до українців новообраний президент Зеленський Фото: прес-служба президента України

За словами Зеленського, старі політики обрали стару систему, бо «лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя»

Президент Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які 22 травня провалили законопроект про зміну виборчого законодавства, «розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради».

Звернення Зеленського до народу опубліковане 22 травня на його сторінці у соцмережі Facebook.

«Дорогі українці! Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі», - заявив Зеленський.

«То що? Зробимо їх разом? 21 липня!» - звернувся до українців новообраний президент.

Нагадаємо, 22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.