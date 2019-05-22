Політичний психолог визначив тип особистості нового президента



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Психолог називає дії Зеленського активною формою маскування своїх справжніх емоцій

Васютинський: «Зеленський не вміє бути до глибини відвертим навіть із самим собою»

Зеленський – закрита людина, яка не показує своїх справжніх емоцій. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політичний психолог, доктор психологічних наук Вадим Васютинський.

«Така лінія поведінки тягнеться з дитинства, коли деякі діти, насамперед, у стосунках із батьками, з різних причин не наважуються показувати, чого хочуть насправді. І просто демонструють іншим те, що від них хочуть побачити чи почути. У Зеленського проблеми ті самі, але трохи інший стиль демонстрації. Те, що від нього вимагають, оці соціальні норми, яким він повинен відповідати, Зеленський дуже добре навчився знецінювати і висміювати все, що тільки можна», - коментує Васютинський поведінку нового президента під час інавгурації.

Психолог називає дії президента активною формою маскування своїх справжніх емоцій. Такий тип особистості Зеленського сформувався внаслідок того, що з дитинства він був змушений діяти так, як вимагали від нього батьки.

«Він закінчив університет за бажанням батьків, а далі почав жити самостійним життям. Тобто, ось ці традиційні цінності викладацького середовища, з якого він походить (батько Володимира, Олександр Зеленський, працює професором і завідувачем кафедри кібернетики та обчислювальної техніки в Криворізькому економічному інституті – «Главком»). Пізнавальна активність і високий інтелект, очевидно, з дитинства Зеленського не дуже цікавили. Спочатку він їх дотримувався, а потім почав знецінювати, прагнути, на його думку, цікавішого життя. І ось це цікавіше життя, воно не тут, а там десь, на сцені...», - пояснює Васютинський.

Бажання вгодити іншим настільки сильно закріпилося у свідомості Зеленського, що стало його другою натурою. Тож зараз, на думку експерта, важко судити про справжність емоцій Зеленського, адже той ще з дитинства навчився грати різні ролі.

Васютинський не впевнений, що наодинці з собою і з сім’єю президент такий самий, як на публіці, однак припускає, що «бути до глибини відвертим навіть із самим собою він, напевно, не вміє».

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