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    Економіка

    Іспанія встановила рекорд з інфляції

    Ціни в Іспанії підскочили на 5,5% після підйому на 4,9% у травні - Іспанія встановила рекорд з інфляції
    Ціни в Іспанії підскочили на 5,5% після підйому на 4,9% у травні
    фото з відкритих джерел

    Інфляція в Іспанії оновила максимум за 37 років

    Споживчі ціни в Іспанії у червні зросли на 10,2% у річному вираженні після зростання на 8,7% за попередній місяць. Про це свідчать попередні дані Іспанського статистичного управління, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

    Результат перевершив середні очікування аналітиків, опитаних FactSet (9,2%), і виявився рекордним із квітня 1985 року. Місячна інфляція у країні у червні становила 1,8% проти 0,7% у травні.

    Основною причиною прискорення інфляції INe назвала зростання цін на пальне, а також продукти харчування і безалкогольні напої, що подорожчали. Без урахування їжі та енергоносіїв споживчі ціни в Іспанії підскочили на 5,5% після підйому на 4,9% у травні.

    Остаточні дані про інфляцію в Іспанії за червень буде опубліковано статуправлінням 13 липня.

    Раніше повідомлялося, що інфляція в Україні може перевищити 20%.

    Нагадаємо, інфляція в Україні в березні прискорилася до 13,7% у річному вимірі. Ці дані оприлюднив Держстат. На споживчому ринку ціни за березень зросли на 4,5% порівняно з лютим, а з початку року – на 7,6%.

    НБУ пояснює таку динаміку порушенням ланцюгів поставок, нерівномірним попитом й знищенням активів підприємств внаслідок війни.

    Теги: інфляція росія окупанти війна Держстат Іспанія рекорд Україна окупація #stoprussia
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    Іспанія встановила рекорд з інфляції