Інфляція в Україні може перевищити 20%

Здорожчання товарів та послуг відбудеться через тимчасову окупацію частини територій та руйнування транспортної інфраструктури

Річна інфляція наприкінці 2022 року може перевищити 20%. Такі прогнози оприлюднив НБУ, пише FinClub.

У регуляторі вважають, що інфляційний тиск зберігатиметься й надалі насамперед через наслідки повномасштабної війни, розв'язаної Росією в Україні.

Здорожчання товарів та послуг відбудеться через порушення виробничих процесів, логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури.

Також вплинуть на інфляцію ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні та висока вартість енергоносіїв у світі. Останній чинник впливатиме на вартість палива та товарів і послуг, у собівартість яких закладена ціна на енергоносії.

Водночас НБУ та уряд обіцяють провадити стримувальні заходи. Зокрема, тимчасово фіксувати обмінний курс гривні, це в свою чергу стримає, ймовірне, погіршення очікувань та здорожчання імпортних товарів. Також обіцяють зниження податків та фіксацію цін на житлово-комунальні послуги, адміністративне регулювання вартості продуктів харчування та палива.

«Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту», – зазначили в НБУ.

Крім того, після відновлення функціонування каналів монетарної трансмісії Національний банк знову застосовуватиме облікову ставку й інші монетарні інструменти, щоб контролювати інфляцію.

Нагадаємо, інфляція в Україні в березні прискорилася до 13,7% у річному вимірі. Ці дані оприлюднив Держстат. На споживчому ринку ціни за березень зросли на 4,5% порівняно з лютим, а з початку року – на 7,6%.

НБУ пояснює таку динаміку порушенням ланцюгів поставок, нерівномірним попитом й знищенням активів підприємств внаслідок війни.