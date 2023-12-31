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Як за грудень виріс експорт українським коридором у Чорному морі: дані вражають

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як за грудень виріс експорт українським коридором у Чорному морі: дані вражають
За грудень експорт українським коридором у Чорному морі виріс майже вдвічі
фото: Oleksandr Kubrakov/Twitter

Із серпня 2023 року через українські порти експортовано 13 млн продукції

Наприкінці грудня експорт української продукції тимчасовим коридором сягнув майже 13 млн тонн продукції, хоча ще на початку поточного місяця цей показник становив 7 млн тонн. Про це повідомив перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у соцмережі X (Twitter).

За даними посадовця, із серпня 2023 року через українські порти експортовано 13 млн продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.

Водночас українські порти прийняли на завантаження 430 суден.

Нагадаємо, що 10 серпня Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до та з чорноморських морських портів України. Вони насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Новий маршрут проходить на північному заході Чорного моря, вздовж берегів Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море до Стамбула, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, які доставляли українське зерно.

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Теги: зерно порт Чорне море експорт

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