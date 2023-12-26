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ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти

Діана Гасюк
glavcom.ua
ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
фото ілюстративне

Корпус морської піхоти буде відповідати за виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного угруповання або самостійно

Створення Корпусу морської піхоти майже завершено. ВМС планують створити декілька нових бойових бригад та батальйонів. Про це повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗС.

За інформацією відомства, Корпус морської піхоти буде відповідати за виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного угруповання або самостійно. Зокрема він буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.

Одним з основних завдань буде планування, використання і забезпечення підрозділів за стандартами НАТО. Члени корпусу будуть планувати оперативне застосування наземного компонента міжвидового угруповання при проведенні операції.

Зокрема Корпус буде проводити наступальні, штурмові та десантні дії в акваторіях річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До його складу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти, але поки що ми не можемо розповісти про це детальніше.

«Командування морської піхоти теж зазнає трансформації. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти будуть покладені функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Також Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Раніше командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Теги: ВМС Україна Володимир Зеленський Чорне море росія

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