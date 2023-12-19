Хто врятував українських фермерів? Зеленський назвав європейського президента

Президент України наголосив, через проблеми з блокуванням українського зерна наша держава втратила сотні мільйонів доларів

За словами Зеленського, саме Йоганніс посприяв імпорту українського зерна

Президент Румунії Клаус Йоганніс допоміг українським фермерам «вижити». Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

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За словами Зеленського, саме Йоганніс посприяв імпорту українського зерна.

«У нього (Йоганніса – «Главком») були складнощі, страйки (у країні – «Главком»). Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала «цінності, а потім вже ціни», – заявив Зеленський.

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Президент України наголосив, через проблеми з блокуванням українського зерна наша держава втратила сотні мільйонів доларів та частину врожаю.

«Ми б це втрачали щоденно. І мене запитували ферми як вивезти хоча б щось. У нас не було вільного Чорноморського кордону, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми в Словаччини, могли бути проблеми з Румунією, з Угорщиною і нашими друзями – Польщею», – сказав Зеленський», – сказав президент України.

Як запевнив Зеленський, блокада польських кордонів – це «не бізнес в час війни, а питання виживання українців». Глава України каже, подібні дії, були «політичними виборами урядовців, які програли».

«Я тоді говорив: «Ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати, це не про гроші», – пояснив Зеленський.

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Зазначимо, експорт з України зернових, зернобобових та борошна зараз на 31% нижчий, ніж було у 2022 році.

Зернових та зернобобових станом на початок листопада за 2023/2024 маркетинговий рік (МР) експортували 9794 тис. тонн, тоді як за такий самий період 2022/2023 МР – 14 272 тис. тонн.

Зерна та борошна за 2023/2024 маркетинговий рік уже експортували 9852 тис. тонн. За аналогічний термін минулого року – 14 327 тис. тонн.

Якщо говорити про перший тиждень листопада, то експорт упав майже вдвічі: зерна та зернобобових експортували 550 тис. тонн (торік – 1070), зерна та борошна разом – 551 тис. тонн (рік тому – 1074).

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.