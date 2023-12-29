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Росія зіткнулася із проблемами через санкції США – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія зіткнулася із проблемами через санкції США – Reuters
Росія почала відчувати на собі санкції США
фото з відкритих джерел

РФ прагне збільшити експорт морського скрапленого природного газу

Санкції США становлять серйозну перешкоду для планів Росії збільшити експорт морського скрапленого природного газу (СПГ), щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу до Європи. Про це пише Reuters.

Будучи четвертим у світі постачальником газу після США, Катару та Австралії, Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку та збільшити обсяг виробництва до більш ніж 100 млн метричних тонн до 2035 року.

Зазначається, що хоч і РФ змінила акцент ринку на Азію (Китай та Індія), вплив обмежень на СПГ є більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів і відсутність доступу до технологій і фінансів.

Зусилля Росії з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх.

До того ж, тривалі переговори про збільшення поточних продажів газу в країну більш, ніж удвічі пропонованим трубопроводом «Сила Сибіру-2» ще не завершилися укладенням надійного контракту.

Нагадаємо, масштабний проєкт з виробництва понад 19,8 млн. тонн зрідженого природного газу на рік, на який країна-агресор покладала чималі надії, опипився на межі закриття. Іноземні акціонери «Арктик ЗПГ-2» призупинили свою участь у проєкті та відмовилися від обов'язків з фінансування заводу.

20 грудня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі досягли попередню політичну згоду щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членами забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

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Теги: фінансування експорт санкції росія

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