Український експорт допоможе стабілізувати європейські ринки – Зеленський

Звернення президента із підсумками 63 дня повномасштабної війни

Увечері 27 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

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Незламний народе найсміливішої країни!

Завершується вже 63-й день нашої оборони. День, за який зроблено дуже багато.

По-перше, готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто і всім нашим європейським друзям за цей крок.

Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом.

Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.

На черзі – ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту.

Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні.

Говорив сьогодні з президентом Індонезії. Зокрема й про продовольчу безпеку. Підкреслив, що для мільйонів людей у різних країнах загроза голоду буде зберігатися, доки Росія не почне шукати мир з Україною. Саме через цю війну, розв'язану Росією, десятки держав опинились в умовах, коли вони не можуть бути впевненими у стабільності для своїх людей.

Вдячний Індонезії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, за чесну й відповідальну позицію під час голосувань в ООН.

Вдячний також за запрошення взяти участь у саміті «Великої двадцятки» цьогоріч.

Відбулась розмова з прем'єр-міністром Італії. Подякував пану Драґі за долучення до розслідування злочинів, скоєних російськими військовими. Поінформував про ситуацію в зонах бойових дій. Цінуємо підтримку Італією справді ефективних санкцій, які здатні припинити війну.

Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.

Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень.

Тому що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам.

Сьогодні відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час повномасштабної війни. Обговорили комплекс питань. Зокрема, відбудову нашої країни. Вже опрацьовуємо всі деталі, щоб проект післявоєнної відбудови реалізовувався швидко. максимально ефективно.

Підкреслив, що від місцевої влади очікуємо конкретних запитів і пропозицій. Щоб ми могли говорити предметно з нашими партнерами, з Європейським Союзом, з міжнародними донорами. Громади мають надати всю інформацію щодо зруйнованого житла, усіх пошкоджених обʼєктів.

Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організувати викуп готового житла. Наша мета – не просто відновити все, що було зруйноване окупантами. А й розв'язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами тощо. Щоб усі військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на державу, були забезпечені власним житлом.

Заслухали сьогодні на Конгресі доповіді щодо якнайшвидшого забезпечення житлом переселенців. Щодо взаємодії між центральною та місцевою владою у громадах, які тимчасово окуповані.

Обговорили питання розвитку територіальної оборони й координацію між місцевою владою та правоохоронцями.

Хочу сьогодні особливо підтримати українців на півдні нашої держави. В Херсоні, в усіх громадах області, в тимчасово окупованих районах Запорізької області. Вдячний кожному й кожній, хто не здається. Хто протестує. Хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього. Що сильнішим буде наш опір зараз, то більше несприйняття будуть бачити окупанти, то швидше нормальне життя повернеться на нашу землю.

Збройні Сили України продовжують бити загарбників на всій території, де тривають бойові дії. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які роблять все, щоб Росія програла.

Маріуполь, Марʼїнка, Попасна, Сєвєродонецьк, Ізюм, Рубіжне, Дніпрорудне, Мелітополь та всі інші наші міста й громади, які зараз в епіцентрі боротьби за Україну. Саме там виборюється майбутнє для нашого народу. Вдячний всім, хто наближає нашу перемогу!

Щойно підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних Сил України.

Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Обʼєднаних сил Збройних Сил України.

Вічна слава кожному й кожній, хто став на захист нашої держави!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!