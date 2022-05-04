Харчі і не тільки: що Україна може експортувати після зняття квот

ЄС та Велика Британія скасували квоти на українську продукцію

ЄС та Велика Британія повідомили про скасування квот для української продукції. Це означає, що ми зможемо постачати більший перелік товарів за кордон. Перш за все сільськогосподарської переробки, товарів харчування. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Це рішення дає нам можливість розвинути промисловість і виробляти товари з високою доданою вартістю, які раніше ми не могли постачати до Європи. Наприклад, біоетанол – паливо, що є продуктом переробки сільськогосподарських культур. Якщо ми можемо постачати його до ЄС без обмежень та мит, у нас з’являється можливість додаткової переробки кукурудзи», – пояснив Гетманцев.

Головний парламентський фінансист додав, Україна працюватиме над тим, аби посунути закордонних виробників. Однак рішення про скасування квот не означає, що українська продукція умить заповнить прилавки країн Європи.

«Ми дуже цього хотіли б, але це залежить від якості продукції, ціни, відповідності європейським стандартам. Це, до речі, питання тієї ж корупції – якщо сертифікація буде відбуватися у нас з порушеннями, ми втратимо ринок ЄС. Але сьогодні це питання вже тільки у наших руках», – сказав Данило Гетманцев.

Раніше Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору. «Відбувається консолідація всіх наявних резервів. Це один з них. Ефект – приблизно мільярд доларів на рік», – пояснив він.

Також Данило Гетманцев розповів, що рішення скасувати мито на ввезені в Україну автівки виявилося неоднозначним і навіть неприємним з точки зору міжнародної політики України.

«Виходить шокуюча для наших партнерів річ: з одного боку, ми просимо у всього світу гроші на війну, а з іншого – витрачаємо свої власні на кілометрові черги автівок біля кордону», – зазначив народний депутат.

Раніше Мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пільги для ФОПів, введені на час війни, є шкідливими. У містах, де нема активних бойових дій, ресторани заповнені, а податки ніхто не платить.

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