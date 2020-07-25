Пасажирський транспорт і карантин. Держстат оприлюднив дані про катастрофічне падіння галузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажообіг у січні-червні 2020 року складає 80% від обсягу минулого року

За перші пів року обсяги перевезень пасажирів в Україні обвалились майже удвічі

Держстат оприлюднив інформацію про результати роботи транспортної галузі країни за перше півріччя. За офіційними даними, вантажообіг у січні-червні 2020 року складає 80% від обсягу минулого року.

Підприємствами транспорту перевезено 275,5 млн т вантажів, або 83,7% від обсягу січня-червня 2019 року.

У той же час, зафіксовано значно більше зниження пасажирообігу підприємств транспорту – 44,1% від обсягу січня-червня 2019 року.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 1,2 млрд пасажирів, або 56,6% від обсягу січня-червня 2019 року.

Нагадаємо, Київський метрополітен припинив роботу з 17 березня, а наземний транспорт працював лише за спецперепустками: перевозив лише медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та на стратегічних підприємствах.

Міжміське та міжобласне сполучення було скасоване.

Відновлення руху транспорту почалось з 22 травня. Але досі громадський транспорт працює з обмеженнями.

Читайте також: