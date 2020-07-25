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    Економіка та фінанси

    Пасажирський транспорт і карантин. Держстат оприлюднив дані про катастрофічне падіння галузі

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    Вантажообіг у січні-червні&nbsp;2020&nbsp;року складає 80% від обсягу минулого року - Пасажирський транспорт і карантин. Держстат оприлюднив дані про катастрофічне падіння галузі
    Вантажообіг у січні-червні 2020 року складає 80% від обсягу минулого року

    За перші пів року обсяги перевезень пасажирів в Україні обвалились майже удвічі

    Держстат оприлюднив інформацію про результати роботи транспортної галузі країни за перше півріччя. За офіційними даними, вантажообіг у січні-червні 2020 року складає 80% від обсягу минулого року.

    Підприємствами транспорту перевезено 275,5 млн т вантажів, або 83,7% від обсягу січня-червня 2019 року.

    У той же час, зафіксовано значно більше зниження пасажирообігу підприємств транспорту – 44,1% від обсягу січня-червня 2019 року.

    Послугами пасажирського транспорту скористалося 1,2 млрд пасажирів, або 56,6% від обсягу січня-червня 2019 року.

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    Нагадаємо, Київський метрополітен припинив роботу з 17 березня, а наземний транспорт працював лише за спецперепустками: перевозив лише медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та на стратегічних підприємствах.

    Міжміське та міжобласне сполучення було скасоване.

    Відновлення руху транспорту почалось з 22 травня. Але досі громадський транспорт працює з обмеженнями.

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