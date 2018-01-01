Після значного обвалу курс біткоїна знову почав рости

За останню добу біткоїн подорожчав на 4,56%

Одна з найпопулярніших криптовалют – біткоїн - за добу подорожчала на 4,56% до 11,025 тис. доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap. При цьому капіталізація біткоїна, який є лідером за цим показником, станом на середу становить 185,5 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 9,3 млрд доларів. [READ_MORE]



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Курс біткоїна пішов угору

За останню добу біткоїн подорожчав на 4,56%

Одна з найпопулярніших криптовалют – біткоїн - за добу подорожчала на 4,56% до 11,025 тис. доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

При цьому капіталізація біткоїна, який є лідером за цим показником, станом на середу становить 185,5 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 9,3 млрд доларів.

Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum з капіталізацією в 97,3 млрд доларів.

Зазначається, що в цілому вже отримано 16,822 млн монет біткоїна.

Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.

На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.