У Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах
- Вчора, 23:09
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Розсилка
Поліцейським вдалося звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні
В Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті, у двох випадках викрадачів затримано.
Про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов.
«За останній час маємо чотири факти викрадень людей з вимогою викупу в електронній валюті. Злочини мали місце у Києві, Вінниці та Одесі», - розповів він.
За його словами, нещодавно у Києві затримали зловмисників за вимагання викупу в біткоїнах на суму, еквівалентну $5 млн. Поліцейські звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні.
«Зловмисники ідентифіковані, наразі з ними проводять слідчі дії. Водночас ми активно працюємо далі, аби встановити інших учасників злочинної групи та притягнути їх до відповідальності», – додав Тіхонов.
Нагадаємо, 26 грудня 2017 року в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.
27 грудня російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся. В біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика, заявили, що Лернер находиться в безпеці, з його здоров'ям все гаразд, але він перебуває в стані глибокого стресу, тому найближчим часом він не буде давати офіційних коментарів.
За інформацією ЗМІ, Лернер заплатив викуп в $1 млн в біткоїнах.