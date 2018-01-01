У Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах

Поліцейським вдалося звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні

В Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті, у двох випадках викрадачів затримано. Про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов. «За останній час маємо чотири факти викрадень людей з вимогою викупу в електронній валюті. Злочини



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Криптовалюта біткоїн

Поліцейським вдалося звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні

В Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті, у двох випадках викрадачів затримано.

Про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов.

«За останній час маємо чотири факти викрадень людей з вимогою викупу в електронній валюті. Злочини мали місце у Києві, Вінниці та Одесі», - розповів він.

За його словами, нещодавно у Києві затримали зловмисників за вимагання викупу в біткоїнах на суму, еквівалентну $5 млн. Поліцейські звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні.

«Зловмисники ідентифіковані, наразі з ними проводять слідчі дії. Водночас ми активно працюємо далі, аби встановити інших учасників злочинної групи та притягнути їх до відповідальності», – додав Тіхонов.

Нагадаємо, 26 грудня 2017 року в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.

27 грудня російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся. В біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика, заявили, що Лернер находиться в безпеці, з його здоров'ям все гаразд, але він перебуває в стані глибокого стресу, тому найближчим часом він не буде давати офіційних коментарів.

За інформацією ЗМІ, Лернер заплатив викуп в $1 млн в біткоїнах.