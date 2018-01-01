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    У Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах

    Поліцейським вдалося звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні
    В Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті, у двох випадках викрадачів затримано. Про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов. «За останній час маємо чотири факти викрадень людей з вимогою викупу в електронній валюті. Злочини
    • Вчора, 23:09
    • Розсилка
    Криптовалюта біткоїн
    Криптовалюта біткоїн

    Поліцейським вдалося звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні

    В Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті, у двох випадках викрадачів затримано.

    Про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов.

    «За останній час маємо чотири факти викрадень людей з вимогою викупу в електронній валюті. Злочини мали місце у Києві, Вінниці та Одесі», - розповів він.

    За його словами, нещодавно у Києві затримали зловмисників за вимагання викупу в біткоїнах на суму, еквівалентну $5 млн. Поліцейські звільнили двох заручників, які кілька місяців провели у полоні.

    «Зловмисники ідентифіковані, наразі з ними проводять слідчі дії. Водночас ми активно працюємо далі, аби встановити інших учасників злочинної групи та притягнути їх до відповідальності», – додав Тіхонов.

    Нагадаємо, 26 грудня 2017 року в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.

    27 грудня російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся. В біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика, заявили, що Лернер находиться в безпеці, з його здоров'ям все гаразд, але він перебуває в стані глибокого стресу, тому найближчим часом він не буде давати офіційних коментарів.

    За інформацією ЗМІ, Лернер заплатив викуп в $1 млн в біткоїнах.

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