Київстар став лідером зі сплати податків у галузі зв'язку

Лише за 2020 рік Київстар поповнив держбюджет на 9,3 млрд грн податків і зборів

Нещодавно були оголошені результати Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2020», яких визначила Асоціація платників податків України. 127 національних компаній різного економічного напрямку подалися в претенденти. Журі сформувало 17 номінацій і в кожній із них серед учасників обрало переможців.

Київстар, що вже є лідером стосовно надання 4G в Україні, виборов перемогу в рейтингу серед великих підприємств у сфері інформації та телекомунікацій, перегнавши їх із помітним відривом. Лише за 2020 рік компанія поповнила держбюджет на 9,3 млрд грн податків і зборів, що на 14% більше за попередній період. Такої суми достатньо, аби забезпечити пенсії 242 000 осіб похилого віку або спорудити 236 дитячих садочків. Окрім податків, у 2020 році телеком-оператор виділив 30 млн грн для закупівлі в лікарні України апаратів ШВЛ, моніторів життєдіяльності пацієнтів, захисних костюмів для медиків тощо.

Крім цього, завдяки щорічним інвестиціям Київстар, що становлять мільярди гривень, в Україні розвиваються сучасні мобільні технології. У межах своїх зобов’язань за Меморандумом про забезпечення максимального покриття мережею 4G, який підписаний мобільними операторами з урядом, Київстар у 2020 та першому півріччі 2021 року інвестував аж 7,3 млрд грн у розвиток зв’язку 4G. На цей час мережа 4G оператора діє на території, де проживає 89% населення України. Завдяки такій поширеності нових технологій абоненти в містах і селах майже зрівнялися за доступністю швидкісного мобільного інтернету.

Олександр Когут, директор з регуляторного забезпечення Київстар: «Соціально-економічна стабільність і благополуччя суспільства значною мірою залежать від сумлінного бізнесу, який наповнює держбюджет. Але це вимагає зусиль усіх сторін. Зокрема, важливо, щоб держава мінімізувала складнощі для підприємств і не створювала додаткового бюрократичного та фіскального тиску».

Київстар розвиває бізнес, зважаючи на потреби суспільства. Як соціально відповідальна компанія бренд сприяє Національній поліції у розшуку зниклих дітей, підтримує навчальні проєкти для школярів, студентське стажування, завдяки онлайн-урокам дає знання щодо нових мобільних технологій літнім людям. Було започатковано проєкт SMS-благодійності «Дитяча надія».

Рейтинг «Сумлінні платники податків» базується на даних Державної податкової служби України, але під час оцінювання переможців рейтингова комісія також враховує дотримання податкової дисципліни, кількість офіційно працевлаштованих осіб і суму коштів, що виділені на благочинні та соціальні програми.

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