Як отримати covid-сертифікат про перше щеплення: роз’яснення «Дії»

Перш за все треба авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису

Сертифікати з першою дозою вакцини можна отримати без біометричних документів

Тепер на порталі «Дія» можна завантажити сертифікат про щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу, який називають ще «жовтий». Про це повідомляється на сторінках «Дії» у соцмережах.

Сертифікати про щеплення однією дозою можна отримати без біометричних документів, потрібен лише електронний підпис (КЕП). Такий covid-документ можна видрукувати або зберегти на телефон.

Перш за все треба авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису (КЕП). Потім необхідно натиснути на «Отримати covid-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги».

Далі потрібно підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом. Коли «Дія» знайде дані про вакцинацію в реєстрах, надійде повідомлення про це на електронну пошту.

А ще нещодавно з'явилася можливість отримати через «Дію» у PDF-форматі та видрукувати міжнародний сертифікат про щеплення двома дозами.

Останнім часом в Україні почастішали випадки підробки covid-документів. Зокрема сьогодні стало відомо, що поліція викрила схему продажу Covid-сертифікатів, які підтверджувала «Дія».

Нагадаємо, за фейкове covid-свідоцтво суд дав українцю рік іспитового терміну.

До слова, Кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

Згодом глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію».

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

Ще уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.