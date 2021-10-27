Уряд має ввести заборону на експорт металобрухту якомога скоріше, бо втратимо галузь, - нардеп

«Якщо уряд не введе заборону на експорт брухту, металургійна галузь опиниться на межі колапсу», – Кисилевський

Уряд має негайно ввести заборону на експорт металобрухту, яка є стратегічною сировиною для металургів, інакше галузь очікує колапс. Про це заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Кисилевський.

«Викликає подив неготовність Кабміну приймати рішення тоді, коли для цього є всі підстави. Кабінет міністрів досі не прийняв постанову, яка б обмежувала експорт металобрухту. Виглядає так, що Кабмін імітує якісь дії, а насправді грає на руку тим, хто вивозить з країни цю важливу стратегічну сировину», - сказав Кисилевський.

Він нагадав, що нині металобрухт, який є незамінною сировиною для металургійної галузі, вивозять з України у рекордних обсягах, внаслідок чого вітчизняні підприємства вже відчувають дефіцит і змушені скорочувати виробництво.

«Немає жодної металургійної технології в світі, яка би дозволяла виплавляти сталь без використання металобрухту. Тобто, навіть до появи зеленого курсу, навіть до появи тренду на зниження викидів СО 2 без металобрухту ніяка сталь у світі не виплавляється, немає такої технології. Ані в мартені, ані в конверторній технології, ані в електрометалургійній не можна виплавити сталь без металобрухту. Тому металобрухт – це дуже важлива сировина», – наголосив Кисилевський.

За його словами, якщо уряд негайно не введе заборону на експорт брухту, металургійна галузь опиниться на межі колапсу.

«Зараз усі металургійні підприємства готуються до дуже складної ситуації взимку в плані постачання металобрухту. Традиційно заготівля металобрухту з настанням холодів зменшується. І з огляду на той величезний обсяг експорту, який був цього року і має місце цього року, можна очікувати проблем з постачанням цієї сировини на металургійні підприємства от з настанням холодів, які можуть призвести до простоїв або до втрати обсягів виробництва», – пояснив Кисилевський.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Пізніше Міністерство економіки підготувало проект постанови про заборону експорту брухту. Проте його прийняття з невідомих причин затягнулося.