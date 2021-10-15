Приватбанк запровадив нові обмеження на перекази коштів

Приватбанк переконує, що для 99,7% клієнтів, які користуються послугою переказу коштів, нічого не зміниться

Заходи вводяться в рамках боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінмоніторингу

Державний Приватбанк вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати кошти на карту можна не більше 100 переказів на місяць. Про це повідомляється на сайті Приватбанку.

Зазначається, що ці заходи вводяться в рамках боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу.

«Тому з жовтня 2021 ми вносимо незначні корективи в правила здійснення Р2Р переказів за лімітами на перекази з картки на картку Visa / Mastercard через всі канали», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, встановлюються наступні ліміти на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон:

для відправника – 100 переказів по Україні та 25 міжнародних

для одержувача – 100 переказів по Україні та 30 міжнародних

Пресслужба Приватбанку переконує, що для 99,7% клієнтів, які користуються послугою переказу коштів, нічого не змінюється.

Раніше клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу.

Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію Приватбанку з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний Приватбанк може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати Приватбанк.