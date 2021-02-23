Справа Приватбанку. Стало відомо ім'я ще одного фігуранта

Екскерівниці одного з підрозділів Приватбанку Олені Бичихіній оголосили підозру

Стали відомі особи всіх трьох колишніх менеджерів Приватбанку, яким детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Про це повідомив Сергій Лещенко.

Зокрема вручили підозру у справі Приватбанку екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомило про підозру колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету, проте документ надіслали поштою.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

Загалом трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.