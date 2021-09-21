Найбільший у світі магазин заблокував тисячі продавців. Хто потрапив під удар

Американський Amazon – найбільший у світі магазин роздрібної торгівлі – заблокував близько 3 тис. партнерів на своєму сайті

Amazon провів наймасштабнішу інтернет-зачистку. Американський маркетплейс, що є найбільшим у світі, заблокував близько 3 тис. партнерських компаній, які представляли 600 китайських брендів, повідомляє видання The Verge.

Китайська продукція потрапила під удар через нечесні відгуки, за які покупці отримували гроші.

Видання наводить приклад, як одна з китайських компаній пропонувала $35 за фейковий відгук.

Following my fake review story, listings for Amazon-native electronics brand RAVPower are gone.



The company offered $35 gift cards for reviews on a product that was sold directly by Amazon itself. RAVPower acted as a wholesale vendor on that listing.https://t.co/6nazZZ5Wtb pic.twitter.com/znp9u48YHV — nic nguyen (@nicnguyen) June 16, 2021

Зачистка стала найкрупнішою в історії Amazon. Однак, за словами представників американської компанії, цей крок не впливає на перспективи розвитку китайських компаній на платформі.

Платні огляди є серйозним порушенням політики Amazon, яка введена у 2016 році. При ухваленні рішення про покупку клієнти покладаються на точність і достовірність відгуків про товари, тому платні позитивні відгуки неприпустимі не платформі.

Amazon заявляє, що продовжить удосконалювати свої внутрішні механізми для виявлення випадків порушення політики.