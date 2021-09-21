  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    Найбільший у світі магазин заблокував тисячі продавців. Хто потрапив під удар

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Amazon забанив тисячі продавців - Найбільший у світі магазин заблокував тисячі продавців. Хто потрапив під удар
    Amazon забанив тисячі продавців
    Фото: AP

    Американський Amazon – найбільший у світі магазин роздрібної торгівлі – заблокував близько 3 тис. партнерів на своєму сайті

    Amazon провів наймасштабнішу інтернет-зачистку. Американський маркетплейс, що є найбільшим у світі, заблокував близько 3 тис. партнерських компаній, які представляли 600 китайських брендів, повідомляє видання The Verge.

    Китайська продукція потрапила під удар через нечесні відгуки, за які покупці отримували гроші.

    Видання наводить приклад, як одна з китайських компаній пропонувала $35 за фейковий відгук.

    Зачистка стала найкрупнішою в історії Amazon. Однак, за словами представників американської компанії, цей крок не впливає на перспективи розвитку китайських компаній на платформі.

    Платні огляди є серйозним порушенням політики Amazon, яка введена у 2016 році. При ухваленні рішення про покупку клієнти покладаються на точність і достовірність відгуків про товари, тому платні позитивні відгуки неприпустимі не платформі.

    Amazon заявляє, що продовжить удосконалювати свої внутрішні механізми для виявлення випадків порушення політики.

    Читайте також:

    Теги: Amazon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільший у світі магазин заблокував тисячі продавців. Хто потрапив під удар