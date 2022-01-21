Коломойський отримав з держбюджету мільйони для будівництва собі злітної смуги

Держпідприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» здійснило низку транзакцій на рахунки фірм з орбіти олігарха Коломойського

Компанії ПАТ «Дніпроавіа» і ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» отримали 36 млн грн від держпідприємства «Фінансування інфраструктурних проектів», яке оплачує будівництво нового аеродрому в Дніпрі за бюджетні мільярди. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Зазначається, що наприкінці 2021 – на початку 2022 року «Фінансування інфраструктурних проектів» здійснило низку транзакцій на рахунки фірм з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

У призначенні платежів сказано, що бюджетні гроші сплачені приватним компаніям як «Оплата за купівлю нерухомого майна; Будівництво міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ». Ймовірно, ідеться про викуп старих об’єктів для будівництва нової злітної смуги.

Журналісти вказують, що ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» належить ПАТ «Дніпроавіа», яка, у свою чергу, належить ТОВ «Галтера». Усі три три компанії вважаються сферою інтересів бізнес-групи олігарха Ігоря Коломойського. Власниками часток в «Галтері» записані фірми з Кіпру, Белізу, БВО та України.

За даними державного майнового реєстру, «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» і «Дніпроавіа» володіють об’єктами нерухомості в аеропорті Дніпра. Об’єкти аеропорту опинились у структур олігарха під час приватизації державної авіаційної компанії «Дніпроавіа» за президентства Віктора Ющенка. На балансі держкомпанії перебував майновий комплекс аеропорту.

Під час приватизації злітна смуга мала бути передана державі, а покупець («Галтера») зобов’язувався інвестувати в аеропорт сотні мільйонів гривень. Однак ані перше, ані друге приватні власники не виконали. Держава неодноразово намагалася повернути стару злітну смугу собі і навіть розірвати договір купівлі-продажу акцій «Дніпроавіа». Але у 2020 році Верховний суд відмовився задовольнити позов держави до структур з «групи Коломойського».

Нагадаємо, команда Володимира Зеленського витратить майже 6 млрд грн. з бюджету на будівництво нового аеродрому у Дніпрі під брендом ініціативи президента «Велике будівництво». А компанія з орбіти Ігоря Коломойського «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» може претендувати на те, щоб стати експлуатантом нової злітної смуги.