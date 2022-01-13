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    Коломойський «пропонував» купити електростанцію зі знижкою: канадський інвестор звинуватив олігарха у здирстві

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    TIU демонтувала свою сонячну електростанцію через конфлікт із Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського - Коломойський «пропонував» купити електростанцію зі знижкою: канадський інвестор звинуватив олігарха у здирстві
    TIU демонтувала свою сонячну електростанцію через конфлікт із Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського
    фото: УП

    Юркович заявив, що TIU Canada передала докази вимагання компетентним органам у Канаді та США

    Майкл Юркович, голова канадської компанії TIU Canada, вимушеної демонтувати власну СЕС у Нікополі через конфлікт із заводом Ігоря Коломойського, звинуватив олігарха у здирстві та пропозиції придбати станцію зі знижкою.

    Про це він заявив в інтерв'ю «Цензор.Нет».

    «Ми одного разу зустрічалися, і він (Коломойський – прим.) пропонував купити станцію; потім між нами було зіткнення, і, наскільки мені відомо, тепер він може робити те, що хоче», – заявив Юркович.

    Він додав, що олігарх, відключивши перед цим електростанцію, намагався купити її зі знижкою.

    «Ми обоє ставилися один до одного із порівняльною повагою. І кожен з нас мав свої цілі. Він хотів придбати електростанцію зі знижкою. І намагався досягти цього незаконними способами», – заявив глава TIU Canada.

    Він заявив, що компанія передала докази вимагання компетентним органам у Канаді та США.

    У грудні Канадська компанія TIU демонтувала свою сонячну електростанцію в Нікополі через конфлікт із Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського.

    СЕС канадського інвестора два роки тому їх від'єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту.

    Канадський інвестор у сонячну енергетику нагадав, що президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.

    Теги: Ігор Коломойський корупція в Україні Володимир Зеленський альтернативна енергетика
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    Коломойський «пропонував» купити електростанцію зі знижкою: канадський інвестор звинуватив олігарха у здирстві