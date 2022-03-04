  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти готують теракти: українцям радять перевіряти підвали будинків

    Боєприпаси знаходять у підвалах будинків - Окупанти готують теракти: українцям радять перевіряти підвали будинків
    Боєприпаси знаходять у підвалах будинків
    фото з відкритих джерел

    Як слід поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів

    Останнім часом почастішали повідомлення від громадян щодо виявлення в підвалах житлових будинків захованих бойових снарядів. Вибухові пристрої знаходили у будівельних мішках. У зв’язку з цим Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що окупанти можуть готувати теракти.

    «Окупанти готують терористичні акти. Тож будьте пильними та в разі виявлення підозрілого на вибухонебезпечність предмету дотримуйтесь правил безпеки», - йдеться в повідомленні Центру.

    Як діяти в разі виявлення снарядів

    Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив алгоритм дій при виявлення в підвалі чи під’їзді вашого будинку боєприпасів або інших підозрілих предметів з невстановленим власником:

    • Негайно повідомте про знахідку представникам поліції, охорони, аварійно-рятувальних служб.
    • Зафіксуйте час виявлення боєприпасів.
    • Не користуйтеся джерелами відкритого вогню та не паліть біля знахідки.
    • Не торкайтесь і не рухайте знахідку.
    • Залиште місце виявлення боєприпасів та забезпечте відхід інших людей.
    • Дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи та саперів.

    Як повідомлялося, російські терористично-окупаційні війська застосовують проти мешканців Харкова фугасні бомби.

    Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

    Теги: Росія окупанти теракт РНБО війна Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти готують теракти: українцям радять перевіряти підвали будинків