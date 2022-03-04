Окупанти готують теракти: українцям радять перевіряти підвали будинків
Як слід поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів
Останнім часом почастішали повідомлення від громадян щодо виявлення в підвалах житлових будинків захованих бойових снарядів. Вибухові пристрої знаходили у будівельних мішках. У зв’язку з цим Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що окупанти можуть готувати теракти.
«Окупанти готують терористичні акти. Тож будьте пильними та в разі виявлення підозрілого на вибухонебезпечність предмету дотримуйтесь правил безпеки», - йдеться в повідомленні Центру.
Як діяти в разі виявлення снарядів
Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив алгоритм дій при виявлення в підвалі чи під’їзді вашого будинку боєприпасів або інших підозрілих предметів з невстановленим власником:
- Негайно повідомте про знахідку представникам поліції, охорони, аварійно-рятувальних служб.
- Зафіксуйте час виявлення боєприпасів.
- Не користуйтеся джерелами відкритого вогню та не паліть біля знахідки.
- Не торкайтесь і не рухайте знахідку.
- Залиште місце виявлення боєприпасів та забезпечте відхід інших людей.
- Дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи та саперів.
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