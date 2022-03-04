Окупанти готують теракти: українцям радять перевіряти підвали будинків

Як слід поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів

Останнім часом почастішали повідомлення від громадян щодо виявлення в підвалах житлових будинків захованих бойових снарядів. Вибухові пристрої знаходили у будівельних мішках. У зв’язку з цим Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що окупанти можуть готувати теракти.

«Окупанти готують терористичні акти. Тож будьте пильними та в разі виявлення підозрілого на вибухонебезпечність предмету дотримуйтесь правил безпеки», - йдеться в повідомленні Центру.

Як діяти в разі виявлення снарядів

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив алгоритм дій при виявлення в підвалі чи під’їзді вашого будинку боєприпасів або інших підозрілих предметів з невстановленим власником:

Негайно повідомте про знахідку представникам поліції, охорони, аварійно-рятувальних служб.

Зафіксуйте час виявлення боєприпасів.

Не користуйтеся джерелами відкритого вогню та не паліть біля знахідки.

Не торкайтесь і не рухайте знахідку.

Залиште місце виявлення боєприпасів та забезпечте відхід інших людей.

Дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи та саперів.

Як повідомлялося, російські терористично-окупаційні війська застосовують проти мешканців Харкова фугасні бомби.

Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.