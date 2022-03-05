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    Десятий день війни: загинули 35 дітей

    В Україні за 10 днів війни загинули 35 дітей - Десятий день війни: загинули 35 дітей
    В Україні за 10 днів війни загинули 35 дітей
    фото з відкритих джерел

    71 дитина потребує медичної допомоги

    Росія продовжує обстрілювати цивільне населення в Україні. За 10 днів війни загинули 35 дітей, повідомила в ефірі Радіо НВ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «На 18:00 (5 березня – ред.) вже 35 дітей загинуло. Ворог б'є і б'є. 71 дитина потребує медичної допомоги... Закрийте, будь ласка, небо над Україною! Тоді наші українці не будуть вмирати! Ми дуже просимо це зробити НАТО, держави, які входять в Альянс», – закликала Денісова.

    Ще станом на 2 березня омбудсмен повідомляла, що загинула 21 дитина та 55 дітей постраждали.

    Водночас секретар РНБО Олексій Денісов заявляв про 840 поранених дітей.

    Нагадаємо, незважаючи на бойові дії, у столиці працюють пологові будинки. З вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.

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    Теги: Росія НАТО РНБО санкції війна українці Людмила Денісова населення
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    Десятий день війни: загинули 35 дітей