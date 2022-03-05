Десятий день війни: загинули 35 дітей

В Україні за 10 днів війни загинули 35 дітей

71 дитина потребує медичної допомоги

Росія продовжує обстрілювати цивільне населення в Україні. За 10 днів війни загинули 35 дітей, повідомила в ефірі Радіо НВ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«На 18:00 (5 березня – ред.) вже 35 дітей загинуло. Ворог б'є і б'є. 71 дитина потребує медичної допомоги... Закрийте, будь ласка, небо над Україною! Тоді наші українці не будуть вмирати! Ми дуже просимо це зробити НАТО, держави, які входять в Альянс», – закликала Денісова.

Ще станом на 2 березня омбудсмен повідомляла, що загинула 21 дитина та 55 дітей постраждали.

Водночас секретар РНБО Олексій Денісов заявляв про 840 поранених дітей.

Нагадаємо, незважаючи на бойові дії, у столиці працюють пологові будинки. З вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.