Австралія застосувала санкції проти російських банків

Санкції торкнуться банків, які пов'язані з оборонною і військовою промисловістю РФ

Уряд Австралії оголосив про економічні санкції щодо Російської Федерації після її рішення визнати фейкові утворення «ЛДНР». Як пише ABC News, заходи торкнуться банків та окремих громадян РФ.

Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив, що разом зі своїми партнерами і союзниками оголошує низку економічних санкцій щодо Росії.

«Австралія також введе адресні санкції щодо восьми росіян, яким буде заборонений в'їзд до Австралії і заборонені будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами і організаціями. Також санкції торкнуться одного державного банку Росії і банків, що пов'язані з оборонною і військовою промисловістю», – сказав Моррісон.

Санкції ввела також Японія. Вони передбачають заборону на експорт з «ЛДНР». Також заходи стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

До цього Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією «ЛДНР» і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії. Санкції проти Росії торкнуться суверенного боргу РФ та російських еліт, наголосив президент США. 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».



