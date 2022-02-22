Основні банки Росії та друзі Путіна під санкціями: рішення Британії

Решту санкцій Лондон притримає на випадок подальшої ескалації

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про введення першої частини санкції проти Росії за визнання незалежності окупованих «Л/ДНР». Про це він сказав, виступаючи у британському парламенті.

Під санкції потрапили п'ять російських банків, серед яких «Росія», ІС Банк, «Генеральний банк», «Промзв’язокбанк», «Чорноморський банк», а також наближені до російського диктатора Володимира Путіна олігархи Геннадій Тимченко , Борис Ротенберг та його племінник Ігор Ротенберг.

«Будь-які активи, якими вони володіють у Великій Британії, будуть заморожені. Фізичним особам буде заборонено в'їзд, і ми заборонимо усім британським громадянам та юридичним особам мати будь-які справи з ними. Це перший транш того, що ми підготували, решту санкцій ми притримаємо на випадок подальшої ескалації», – сказав Джонсон.

За словами прем’єра, Сполучене Королівство також буде підтримувати захист партнерів НАТО.

«Ми вже подвоїли нашу присутність в Естонії та Мюнхені. Ми будемо готові надіслати ще більше британських військових, якщо будуть такі запити НАТО», – сказав Борис Джонсон.

Також прем'єр Британії заявив, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Як ми вже повідомляли, сьогодні зранку уряд Британії проводив екстрене засідання.

Напередодні Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Сьогодні Україна відкликала з Москви тимчасового повіреного у справах. Перед цим президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР». Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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