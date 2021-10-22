Турецька ліра встановила антирекорд

21 жовтня вартість американської валюти становила 9,43 ліри

Курс турецької ліри по відношенню до долара побив антирекорд. Про це свідчать дані торгів.

Це сталося після того, як Центробанк Туреччини в четвер вирішив знизити ключову ставку з 18% до 16%.

Так, в ході торгів 21 жовтня вартість американської валюти становила 9,43 ліри.

На початку жовтня стало відомо, що Ердоган втратив довіру до глави Центрального банку Туреччини Шахапу Кавджіоглу. Глава держави залишився розчарований повільним виконанням його вимог щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Загалом за останні кілька років на посаді глави Центрального банку Туреччини змінилося чотири людини. Кавджіоглу очолив установу в березні 2021 року.

Зазначимо, ціни в Туреччині стрімко ростуть – інфляція у вересні склала 19,58%. Однією з причин став дефіцит електроенергії: зростання цін на електроенергію прискорилося.

У минулий четвер курс долара до ліри виріс до 9,18 ліри за долар на тлі новини про звільнення трьох високопоставлених чиновників ЦБ, включаючи двох заступників глави регулятора - Угура Намика Кучука і Семіха Тюмена.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

Нагадаємо, в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.